OM : Djorkaeff juge le retour de Payet « Par Romain Rigaux - Le 20/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Revenu à l'Olympique de Marseille cet hiver, un an et demi après son départ pour West Ham, Dimitri Payet (29 ans, 8 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a été la recrue phare du mercato marseillais. Pour Youri Djorkaeff, ce retour de l'international tricolore sera très bénéfique pour le club phocéen. "Je pense que l'impact d'un tel joueur sur un jeune qui vient pour progresser à Marseille est indéniable. Pour ceux qui évoluent entre le CFA et l'équipe première, c'est une motivation supplémentaire pour s'améliorer et pouvoir évoluer à ses côtés durant les entraînements. Ce doit être un exemple pour les jeunes talents du centre de formation", a expliqué l'ancien attaquant français dans les colonnes de La Provence. Payet pourrait donc être un plus dans la formation que l'OM souhaite améliorer. Payet pourrait donc être un plus dans la formation que l'OM souhaite améliorer.

