Barça-PSG : l'étonnante révélation de Rabiot

Près de quinze jours après, le 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain (6-1) continue de faire parler. Bien loin de son meilleur niveau ce soir-là, à l'instar de ses coéquipiers, le milieu de terrain francilien Adrien Rabiot (21 ans, 5 matchs en LdC cette saison) vient de donner une explication à son match raté. Le joueur souffrait d'une infection pulmonaire ! "Oui, je confirme, c'était assez difficile, mais j'ai voulu jouer ce match, a révélé l'international français dimanche devant la presse. Je regrette parce que je n'étais pas à 100%, il aurait peut-être fallu mettre quelqu'un d'autre à ma place, mais je tenais à jouer ce match et c'est clair que j'ai été en difficulté. Ce n'est pas non plus dû qu'à cela même si c'est clair que ça a joué. Je regrette un petit peu d'avoir joué le match avec cette infection." Une leçon parmi d'autres à retenir de ce fiasco pour le PSG.

