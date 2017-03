Dijon : Reynet touché moralement...

A l'occasion de la 30e journée de Ligue 1, Dijon s'est incliné face à l'AS Saint-Etienne (0-1) ce dimanche. Une défaite cruelle pour le DFCO, qui a été mal vécue par le gardien de l'équipe Baptiste Reynet (26 ans, 30 matchs en L1 cette saison).

"Cette défaite fait mal moralement... Elle fait même très mal, on avait à cœur de faire un truc bien. On avait les moyens de gagner, mais les erreurs se paient en Ligue 1 et on a craqué sur une petite erreur. Oui, on va trembler jusqu’au bout", a commenté le portier au micro de beIN Sports.

Actuellement 17e au classement, Dijon va devoir se battre pour son maintien jusqu'à la fin de la saison.