Montpellier : Mounié sans langue de bois « Par Youcef Touaitia - Le 18/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Écrasé à Bordeaux (1-5) ce samedi lors de la 30e journée de Ligue 1, Montpellier peut s'en vouloir. Dominateurs pendant les 25 premières minutes, les Héraultais ont connu un trou noir de sept minutes au cours desquelles ils ont encaissé trois buts. Forcément rageant pour l'attaquant Steve Mounié (22 ans, 27 matchs et 13 buts en L1 cette saison). "On leur donne les buts en première comme en seconde période, on leur fait des cadeaux, on leur fait des passes décisives. On n'est pas attentif. A la fin, c'est une défaite lourde à accepter parce qu'on était venu ici avec des intentions. On a bien joué quand même mine de rien. Franchement, on est très déçu", a regretté le Béninois au micro de beIN Sports. La pilule est difficile à avaler pour le Montpelliérain, muet en Aquitaine. La pilule est difficile à avaler pour le Montpelliérain, muet en Aquitaine.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+