Lorient : l'énorme joie de Lautoa « Par Youcef Touaitia - Le 18/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mené 0-2 à la pause ce samedi lors de la 30e journée de Ligue 1, Lorient a réussi un incroyable coup en s'imposant à Nancy (3-2). Auteur du but égalisateur, le défenseur central Wesley Lautoa (29 ans, 14 matchs et 1 but en L1 cette saison) n'a pas caché sa joie à l'issue de la rencontre. "En première période, on n'a pas joué. C'était un match de fou. On jouait face une équipe qui voulait se sauver aussi. On restait sur cinq défaites, ce genre de match ça donne de la confiance pour la suite", a assuré le Merlu au micro de beIN Sports. En revenant à trois unités de sa victime du soir, 18e et barragiste, la lanterne rouge peut croire au maintien ! En revenant à trois unités de sa victime du soir, 18e et barragiste, la lanterne rouge peut croire au maintien !

