Nantes : pour Nakoulma, il y avait penalty « Par Youcef Touaitia - Le 18/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une belle prestation face à Nice (1-1) ce samedi lors de la 30e journée de Ligue 1, l'attaquant de Nantes Préjuce Nakoulma (29 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 cette saison) aurait dû obtenir un penalty à la dernière minute suite à une intervention rugueuse de Valentin Eysseric... mais l'arbitre n'a pas bronché. Pour le Burkinabè, il y avait bel et bien faute. "Je pars droit au but, il vient droit sur moi. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé, a regretté le buteur nantais au micro de Canal + Sport. C'est un bon match de notre part. On aurait mérité de gagner. Ça reste malgré tout un bon point." A la recherche d'un attaquant capable de créer du danger, Nantes ne s'est pas trompé en recrutant le demi-finaliste de la dernière CAN. A la recherche d'un attaquant capable de créer du danger, Nantes ne s'est pas trompé en recrutant le demi-finaliste de la dernière CAN.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+