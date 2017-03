OM : F. Thauvin - "savoir ne pas perdre"

L'Olympique de Marseille n'a pas brillé mais ramène un point de Lille (0-0) ce vendredi soir, à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1. Un résultat finalement assez satisfaisant pour Florian Thauvin (24 ans, 30 matchs et 10 buts en L1 cette saison).

"On est tombé face à une bonne équipe de Lille, avec un bloc compact qui nous a empêché de jouer. On n'a pas trouvé les solutions, on avait du mal à sortir le ballon. Quand on ne gagne pas, il faut savoir ne pas perdre et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui", a déclaré l'ailer marseillais au micro de Canal+ Sport.

L'OM se contentera donc de ce point pris ce soir.