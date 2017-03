OM : Lopez répond aux louanges de Zidane

Comme nous vous l'indiquions samedi (voir ici), l'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a encensé le milieu de l'Olympique de Marseille Maxime Lopez (19 ans, 21 matchs et 1 but en L1 cette saison). Et forcément, le jeune talent du club phocéen a répondu aux propos du technicien tricolore.

"C'est très flatteur quand on voit que c'est Zidane qui dit ça. C'est une icone, c'est pour moi l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et en plus aujourd'hui en tant qu'entraîneur, ce qu'il fait c'est tout de même assez fort en gagnant directement la Ligue des Champions. Donc c'est vrai que c'est très flatteur, mais faut garder la tête sur les épaules et continuer de travailler", a déclaré Lopez pour le quotidien régional La Provence.

Pour être à la hauteur des compliments de Zidane, le Marseillais doit poursuivre sur sa lancée.