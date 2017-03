PSG : Riolo enfonce Aurier, Kurzawa et Verratti « Par Youcef Touaitia - Le 13/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si le Paris Saint-Germain ne parvient pas à franchir un cap en Ligue des Champions depuis de nombreuses années, c'est avant tout car le club de la capitale ne se comporte pas comme une institution forte. C'est tout du moins l'avis de Daniel Riolo, qui n'a pas hésité à pointer du doigt le comportement qu'il juge peu professionnel de Serge Aurier (24 ans, 16 matchs en L1 cette saison), de Layvin Kurzawa (24 ans, 17 matchs et 2 buts en L1 cette saison) ou encore de Marco Verratti (24 ans, 20 matchs et 2 buts en L1 cette saison). "Aurier, Kurzawa, le PSG doit les virer. Il n’y a rien à en tirer. Rabiot ne peut pas alterner le super et le médiocre. Et lui aussi doit augmenter son exigence mentale. Verratti, s’il ne change pas d’attitude et continue sa vie non-conforme avec l’exigence du haut niveau, doit partir aussi. Ailleurs, il sera surveillé et sera évidemment très fort. Le PSG doit absolument se doter d’une réelle autorité. Sans cela, il restera un club de joueurs capricieux", a estimé le journaliste sur son blog. Avec la débâcle à Barcelone (1-6), nul doute que le président parisien Nasser Al-Khelaïfi se montrera désormais moins patient avec les écarts de conduite... Avec la débâcle à Barcelone (1-6), nul doute que le président parisien Nasser Al-Khelaïfi se montrera désormais moins patient avec les écarts de conduite...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+