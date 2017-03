PSG : C. Nkunku - "oublier, ça prend du temps" « Par Romain Rigaux - Le 12/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Lorient ce dimanche, à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1. Un petit soulagement pour le PSG dont les joueurs n'ont pas manifesté une grande joie après le coup de sifflet final, encore marqués par l'élimination face au FC Barcelone (1-6) comme l'a concédé le jeune milieu Christopher Nkunku. "On retient la victoire et les trois points. On avait à coeur de faire un gros match et d'oublier mercredi, mais ça prend du temps. On essaie de regarder de l'avant. Le groupe est un peu déçu, c'est normal, mais on va surmonter ça", a déclaré le Parisien au micro de Canal+. Prochain rendez-vous pour le PSG, dimanche prochain contre Lyon au Parc des Princes. Prochain rendez-vous pour le PSG, dimanche prochain contre Lyon au Parc des Princes.

