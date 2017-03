OM : Vainqueur fait le point sur son avenir

Désormais maillon fort du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, William Vainqueur (28 ans, 21 matchs en L1 cette saison) peut-il rester sur la Canebière à l’issue de la saison ? Prêté sans option d’achat par l’AS Roma, l’ancien Nantais a confirmé que ce scénario ne lui déplairait pas.

"Je suis fan de Marseille depuis que je suis petit. Je m’y sens très bien. Maintenant, ce n’est pas moi qui ait les clés en main. Il me reste un an à la Roma, a résumé le Français dimanche sur le plateau de Téléfoot. Pour l’instant, je pense qu’il faut se concentrer sur la fin du championnat et on verra par la suite. Des discussions entamées ? Non pas encore."

Pour peut-être voir ce dossier se décanter, il risque de falloir attendre l’intersaison.