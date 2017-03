Lille : Passi s'explique pour les recrues « Par Romain Lantheaume - Le 11/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cet hiver, Lille a beaucoup fait parler avec la signature de sept joueurs le dernier jour du mercato. Pourtant, alors que le milieu de terrain Xeka (22 ans, 6 matchs en L1 cette saison) et l’attaquant Anwar El-Ghazi (21 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) avaient gagné leur place de titulaire au cours des dernières semaines, le coach du LOSC, Franck Passi, a surpris en alignant aucune recrue au coup d’envoi samedi à Nancy (2-1) en championnat. Un choix fructueux et assumé par le natif de Bergerac. "On s'en fout de qui est arrivé avant ou après, c'est un faux débat. L'important c'est de faire une équipe capable de gagner", a coupé court l’ancien coach de l’Olympique de Marseille après la rencontre. Avec ce succès, les Dogues prennent 5 points d’avance sur la place de barragiste, désormais occupée par l’ASNL. Avec ce succès, les Dogues prennent 5 points d’avance sur la place de barragiste, désormais occupée par l’ASNL.

