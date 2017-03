Bastia : Almeida n'en peut plus des rouges... « Par Romain Lantheaume - Le 11/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Submergé par Guingamp (0-5) samedi en Ligue 1, Bastia a payé au prix fort la nouvelle expulsion d’un de ses joueurs, le milieu offensif Gaël Danic (35 ans, 23 matchs et 3 buts en L1 cette saison), alors que le score était de 0-2. Il s’agit de la 13e expulsion d’un joueur du Sporting cette saison, dont la 9e en 10 matchs ! Pour le nouvel entraîneur corse, Rui Almeida, impossible d’envisager le maintien dans ces conditions... "Après le carton rouge, ce n'est plus le même match. Je regrette également le niveau d'intensité et de pressing de mon équipe. J'espère aussi que, la prochaine fois, on pourra finir un match à onze", a lancé l’ancien coach du Red Star devant la presse. Premier relégable, le SCB n’a plus gagné depuis le 17 décembre dernier (2-1 contre Rennes). Premier relégable, le SCB n’a plus gagné depuis le 17 décembre dernier (2-1 contre Rennes).

