EdF : Moussa Dembélé "pas loin" des Bleus « Par Romain Lantheaume - Le 11/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’une saison étincelante au Celtic Glasgow avec 32 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant Moussa Dembélé (20 ans) postule logiquement à une place dans la liste que le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, dévoilera jeudi. Sans vouloir trop y croire, l’ancien Parisien s’estime proche des Bleus. "Je dirais que je n’en suis pas loin. J’essaie simplement de continuer à travailler dur et ça viendra quand ça viendra. Je n’y pense pas vraiment, a expliqué l’international Espoirs tricolore au micro de la BBC. Il y a un match dimanche et la liste ne sera dévoilée que la semaine suivante. On verra bien." Malheureusement pour le Bleuet, le Monégasque Kylian Mbappé marche sur l’eau actuellement et il ne semble pas y avoir la place pour deux surprises en attaque dans la liste de DD… Malheureusement pour le Bleuet, le Monégasque Kylian Mbappé marche sur l’eau actuellement et il ne semble pas y avoir la place pour deux surprises en attaque dans la liste de DD…

