OM : Thauvin a vécu une belle soirée mercredi Par Pierre-Damien Lacourte - Le 11/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de ses 9e et 10e buts de la saison en Ligue 1 vendredi contre Angers (3-0), Florian Thauvin (24 ans, 29 matchs et 10 buts en L1 cette saison) a confirmé sa grande forme actuelle. Après la rencontre, l'attaquant marseillais était particulièrement volubile. Il faut dire que l'ancien Bastiais a vécu une très belle semaine... "Je suis un amoureux du football, je regarde beaucoup le foot, et encore plus la Ligue des Champions. C'était une belle soirée de football, on a vu un match fantastique, a raconté le Marseillais, avant d'expliquer que ses propos n'avaient pas pour objectif de se moquer du PSG. Je ne suis pas là pour me mettre le club de Paris et ses supporters à dos, il faut respecter tout le monde." D'autant que s'ils ont subi cette élimination historique, c'est parce que les Parisiens disputaient la Ligue des Champions. D'autant que s'ils ont subi cette élimination historique, c'est parce que les Parisiens disputaient la Ligue des Champions.

