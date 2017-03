OM : Garcia trouve à redire

L'Olympique de Marseille a dominé Angers 3-0 ce vendredi. Mais Rudi Garcia n'a pas aimé les nombreuses occasions du SCO.

"On a fait une bonne partie, on a bien géré tactiquement, mais quand on regarde les stats, on a laissé Angers trop frapper au but. Dans l'ensemble, l'équipe a fait un bon match, mais encore une fois, il va falloir travailler pour sortir sur le porteur du ballon adverse. Des choses que les joueurs savent très bien. Je ne les lâche pas", a réagi l'entraîneur marseillais après la rencontre.