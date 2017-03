PSG : quand Meunier ne voulait pas d'un 5-1... « Par Youcef Touaitia - Le 10/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Écrasés par Barcelone (1-6) mercredi soir, lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions, les joueurs du Paris Saint-Germain ont-ils bien préparé ce choc ? Au regard du résultat, la réponse est négative. Pour mieux comprendre l'approche mentale des champions de France, la chaîne Bros. Stories sur YouTube a relayé deux vidéos mettant en scène Thomas Meunier, Blaise Matuidi, Marco Verratti et Julian Draxler dans un restaurant de la capitale, quelques jours avant la déroute. Dans cette séquence, l'Italien lance un débat : "Après le match aller, tu perds 5-1 au retour, t'es content ou pas ?". Une question à laquelle le Tricolore et l'Allemand répondent limpidement par l'affirmative. Pour les deux joueurs, peu importe la manière ou le résultat, tant que la qualification est en poche, l'essentiel sera assuré. Un point de vue sensiblement différent de celui du Belge. En effet, le latéral droit, en pleine confiance, estimait que ce serait honteux de repartir avec une valise aussi pleine, malgré le ticket pour les quarts de finale validé. "Non, je suis dégoûté", réplique-t-il à un Verratti qui annonçait être énervé si ce scénario avait lieu. "Bien sûr que t'es énervé. Tu prends 5-1, les gens ils vont rigoler de toi. (...) Les autres équipes vont dire 'ouais, le PSG, on a cru ils étaient forts, mais ils prennent 5-1 à Barcelone'", continue le Diable Rouge. Malgré la désillusion, on peut saluer l'état d'esprit de Meunier qui a dû ravir les supporters parisiens ! Meunier se voulait très ambitieux…

