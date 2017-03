Dortmund : Aubameyang a calmé Dembélé Par Eric Bethsy - Le 09/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, grâce à sa victoire contre Benfica (4-0) au match retour mercredi, le Borussia Dortmund aurait pu passer une soirée beaucoup plus difficile à cause d’Ousmane Dembélé (19 ans, 8 matchs et 1 but en LdC cette saison). Averti pour contestation avant la pause, l’ailier français a commis une grosse faute sur le Portugais Eusebio quelques minutes plus tard, sans conséquence. Mais son geste lui a quand même valu la remontrance de son coéquipier Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans, 7 matchs et 7 buts en LdC cette saison) étant donné que les Allemands ne menaient que 1-0. "Je lui ai dit de se calmer et qu'en aucun cas il ne pouvait se faire expulser, a raconté l’attaquant gabonais après la rencontre. Pour nous, cela aurait été synonyme d'élimination. Et je sais que lorsque je lui dis quelque chose, il m'écoute." Si l’arbitre Martin Atkinson avait sorti le carton rouge, l’ancien Rennais se serait fait tirer les oreilles... Si l’arbitre Martin Atkinson avait sorti le carton rouge, l’ancien Rennais se serait fait tirer les oreilles...

