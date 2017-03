Barça : la déclaration historique de Messi

Légende vivante du football et du FC Barcelone, l'attaquant Lionel Messi (29 ans, 7 matchs et 11 buts en C1 cette saison) pourra se targuer d'avoir fait partie de l'équipe qui a réalisé un des plus grands exploits de l'histoire des Coupes d'Europe, mercredi soir, face au Paris Saint-Germain (6-1). Plus que moyen sur les deux matchs, l'Argentin a lâché une déclaration lourde de sens qui témoigne de l'incroyable performance réalisée par les Blaugrana face aux champions de France.

"Avec l'effort, l'attitude et l'envie, il n'y a rien d'impossible. L'équipe a été impressionnante et les fans aussi", à lâché La Pulga, aux anges suite à cette rencontre qui restera gravée dans les mémoires. Alors qu'il a déjà tout gagné avec son club formateur, Messi a probablement vécu une des plus belles soirées de son immense carrière.