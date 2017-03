Arsenal : Wenger encore seul décideur ?

Arsenal : Wenger encore seul décideu r ? « Par Romain Lantheaume - Le 09/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Plus que jamais sur la sellette après l’élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (1-5, 1-5), le coach d’Arsenal, Arsène Wenger, conserve néanmoins la confiance de l’actionnaire majoritaire des Gunners, Stan Kroenke, affirme ce jeudi le quotidien L’Equipe. Visiblement, l’Alsacien qui arrive en fin de contrat en juin peut toujours rempiler quand il le souhaite. "Les résultats ne sont pas ceux escomptés, les supporters sont en colère mais Arsène est imperméable à la pression extérieure et il a le soutien du board, a certifié un intime du Français auprès du journal sportif. C'est lui qui décidera de son avenir. Son renouvellement de contrat est prêt. Il n'a plus qu'à le signer. Il est conscient de certaines erreurs, dans le recrutement notamment. Il sait pourquoi ça ne va pas. Il n'a pas de doute. Maintenant, a-t-il envie de repartir sur un nouveau cycle, se sent-il capable de faire mieux ?" Il faudra attendre un bon mois et la mi-avril pour connaître la décision de Wenger… Il faudra attendre un bon mois et la mi-avril pour connaître la décision de Wenger…

