Barça : Suarez y croit dur comme fer face au PSG

Le 07/03/2017

Bien que battu 4-0 à l'aller, le FC Barcelone est persuadé d'être capable d'éliminer le Paris Saint-Germain demain mercredi à l'occasion des 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Luis Suarez (30 ans, 6 matchs et 2 buts en coupe d'europe cette saison) le premier. "C'est un défi énorme mais on va tout faire pour y arriver. Il faudra être à la fois ambitieux et patient, il ne faudra pas se jeter à l'abordage. On veut rentrer dans l'histoire du club en renversant le score mais il faut être conscient qu'il y a du temps. On est conscient que ce sera difficile, mais rien n'est impossible. S'il y a une équipe capable de remonter quatre buts, c'est bien le Barça", a insisté l'attaquant uruguayen ce mardi en conférence de presse, avant de poursuivre. "Un but du PSG ? On sait qu'ils sont capables de marquer. Mais ils savent qu'on est capable de leur faire très mal quand on a le ballon. Que les supporters aient confiance en nous. Et nous, on donnera tout sur le terrain pendant 90-95 minutes, a promis l'avant-centre du Barça. Après quelques jours, on peut relever la tête après le coup de massue du match aller. On est en confiance et on espère pouvoir y arriver. Ce sera l'un des matchs les plus importants de ma carrière au vu de la situation après le match aller. Il faut se convaincre qu'on est capable. Le groupe a la qualité pour le faire." Malgré sa victoire 4-0 à l'aller, Paris peut s'attendre à subir une sérieuse tempête au Camp Nou.

