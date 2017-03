EdF : Mandanda et Areola menacés Par Pierre-Damien Lacourte - Le 07/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si Hugo Lloris est l'indiscutable titulaire du poste, Steve Mandanda (31 ans, 24 sélections) et Alphonse Aréola (24 ans, aucune sélection), n°2 et 3 dans la hiérarchie des gardiens de l'équipe de France, se trouvent en grande difficulté aujourd'hui et pourraient être absents de la prochaine liste de Didier Deschamps, communiquée le 16 mars. "Il (Mandanda) est dans une situation compliquée. Il y a eu sa blessure et le changement d'entraîneur. Je ne vais pas dire que je suis inquiet mais tant qu'il ne joue pas...", laisse entendre le champion du monde 98 avant d'évoquer brièvement le statut retrouvé de remplaçant d'Areola au PSG. "Je ferai des choix, prévient ainsi le sélectionneur dans L'Equipe ce mardi. On verra. Les deux sont en difficulté. Mais il y a encore des matchs d'ici l'annonce de ma liste." Reste à savoir qui peut les remplacer : Ruffier, Costil, Lafont ? Reste à savoir qui peut les remplacer : Ruffier, Costil, Lafont ?

