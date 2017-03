PSG : Erding revient sur son départ « Par Youcef Touaitia - Le 07/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté à Metz par Hanovre, l’attaquant Mevlut Erding (30 ans, 19 matchs et 6 buts en L1 cette saison) n’a jamais eu la chance de remporter un titre de champion de France avec le Paris Saint-Germain. Et pour cause, le Turc a été cédé à Rennes durant l’hiver 2012, barré par la concurrence. Interrogé par l’émission J+1, l’ancien Sochalien a évoqué ce départ du club de la capitale. "Le PSG, c’est quelque chose de spécial pour moi. Je suis supporter depuis tout petit. Mon équipe préférée ce sera toujours Paris. Après l’arrivée de QSI, ai-je des regrets de ne pas m’y être imposé ? Non, je n’avais pas trop ma place, c’était une nouvelle ère à Paris. J’ai pu jouer au PSG, j’en suis content", a confié le Grenat au micro de Canal +. Il n’empêche qu’Erding aurait sans doute aimé soulever un titre avec le PSG. Il n’empêche qu’Erding aurait sans doute aimé soulever un titre avec le PSG.

