Lille : le clan Bahlouli gronde déjà

Par Romain Rigaux - Le 06/03/2017

Arrivé cet hiver à Lille, Farès Bahlouli (21 ans, 1 match en L1 cette saison) n'a disputé que deux rencontres toutes compétitions confondues avec le LOSC. Son entourage s'impatiente déjà face à cette situation. "Il y avait d'autres clubs intéressés et on a décidé d'aller à Lille, car on lui a promis du temps de jeu qu'il n'a pas aujourd'hui. Pourtant, il est à fond à l'entraînement. Alors oui, on lui dit qu'il bosse bien durant la semaine, mais il n'est pas récompensé de ses efforts puisqu'il n'est pas aligné le week-end. (...) Ce n'est pas en le mettant en tribune qu'il va retrouver son rythme", confie l'un de ses conseillers à Foot Mercato. Il reste encore du temps à Bahlouli pour convaincre Franck Passi de l'utiliser plus régulièrement.

