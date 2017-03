Esp. : doublé pour Jesé, Sirigu au fond du trou

Respectivement prêtés à Las Palmas et Osasuna par le Paris Saint-Germain, Jesé et Salvatore Sirigu ont connu des fortunes diverses ce dimanche. Et pour cause, l'attaquant a gagné son duel face au gardien puisque la formation insulaire l'a emporté 5-2 lors de la 26e journée de Liga.

Mieux encore, l'ancien joueur du Real Madrid a marqué à deux reprises (7e, 87e), inscrivant le premier et le dernier but de la rencontre ! En face, l'Italien poursuit son chemin de croix puisqu'il en est désormais à 21 buts encaissés en 6 matchs avec l'équipe basque. Terrible...