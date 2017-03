Lille : Eder bouc émissaire des arbitres ?

Lille : Eder bouc émissaire des arbitre s ? « Par Romain Lantheaume - Le 04/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bourreau de l’équipe de France en finale de l’Euro 2016 (0-1 ap), l’attaquant de Lille, Eder (29 ans, 20 matchs et 5 buts en L1 cette saison), traverse une période très compliquée depuis son retour sur les terrains hexagonaux. Outre les sifflets récurrents du public français à son encontre (voir ici), le Portugais s’estime également victime des injustices de la part du corps arbitral ! "En plus des sifflets, j’avais l’impression que j’étais arbitré différemment en début de saison, a dénoncé l'ancien joueur de Swansea dans les colonnes de L’Equipe. Des fautes contre moi étaient sifflées dans l’autre sens… Je ne sais pas. Je ne me sentais pas toujours traité comme les autres. Au bout d’un moment, quand on siffle tout contre toi et qu’à chaque fois que tu es sanctionné le stade applaudit, quand on te siffle à la moindre action, ça devient lourd. Même si je suis préparé à ça, je suis un humain comme les autres." Heureusement pour le Dogue, sa jeunesse difficile lui a permis de posséder un mental en béton armé. Heureusement pour le Dogue, sa jeunesse difficile lui a permis de posséder un mental en béton armé.

