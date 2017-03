Bordeaux : Kamano sent que ça vient Par Romain Lantheaume - Le 03/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- 3e équipe de Ligue 1 la plus performante en 2017, Bordeaux a concédé un match nul frustrant face à l'Olympique Lyonnais (1-1) ce vendredi en ouverture de la 28e journée du championnat. Malgré tout, l'ailier François Kamano (20 ans, 20 apparitions et 6 buts en L1 cette saison), passeur décisif sur le but girondin, retient le contenu intéressant. "On a beaucoup travaillé et depuis le début de l'année il y a une cohésion d'équipe. C‘est le travail qui est en train de payer. Je félicite tous mes coéquipiers, a lancé l'ancien Bastiais au micro de Canal+. On a affronté une équipe bien en place et on a montré un bon état d'esprit. Je pense que le match nul est logique. Ils ne méritaient pas plus de l'emporter, on s'est créé des occasions mais on a manqué de lucidité à la finition." Avec plus de réalisme, notamment de la part du Guinéen, le club au Scapulaire avait effectivement la place pour l'emporter… Avec plus de réalisme, notamment de la part du Guinéen, le club au Scapulaire avait effectivement la place pour l'emporter…

