PSG : Emery rassurant pour Lo Celso

Arrivé cet hiver, le milieu offensif Giovani Lo Celso (20 ans) n'est toujours pas apparu en match officiel avec le Paris Saint-Germain. Alors que le quotidien Le Parisien n'a pas caché son pessimisme quant à la situation de l'Argentin (voir la brève de 15h24), son entraîneur Unai Emery s'est montré plus rassurant ce vendredi en conférence de presse.

"Il travaille très bien. Il a besoin de patience, il en a. Il est prêt pour quand l'équipe en a besoin. Il vient d'une autre ligue, d'une culture différente. L'adaptation est importante, encore plus quand c'est le mercato de décembre, a expliqué le technicien espagnol. Cela prend plus de temps, mais je suis content du joueur. J'ai parlé avec lui, je lui ai dit que c'était un moment difficile. Nous avons besoin de gagner les matchs, avec les joueurs les plus prêts. Il travaille bien, avec humilité et patience."

Barré par Angel Di Maria, Julian Draxler, Lucas, Gonçalo Guedes ou encore Javier Pastore, le transfuge de Rosario Central risque tout de même de devoir attendre la saison prochaine avant d'avoir réellement sa chance.