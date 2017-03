CdF : Bergerac 1-2 Lille (fini) Par Youcef Touaitia - Le 02/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- A l'issue d'une fin de match complètement folle, Lille a pris le dessus sur Bergerac (2-1) ce jeudi soir, lors du dernier 8e de finale de la Coupe de France. Patients, les Dogues mettaient doucement leur jeu en place. Face à une formation de CFA sérieuse, les visiteurs rencontraient néanmoins des difficultés pour casser les lignes défensives adverses mais se rapprochaient au fil des minutes du but de Dolivet, avec notamment une tentative intéressante de Bahlouli. S'appuyant sur un Eder très actif, les hommes de Franck Passi poussaient mais ne parvenaient pas à mettre en danger le portier de Bergerac. L'état de la pelouse, qui se dégradait au fur et à mesure que la partie défilait, n'arrangeait pas non plus les affaires des Nordistes sans solution et qui auraient pu se faire surprendre sur une relance manquée de Maignan avant la pause. Plus tranchants au retour des vestiaires, les pensionnaires de Ligue 1 obligeaient les amateurs à se recroqueviller derrière. Mais les tentatives successives de Sliti, Bahlouli, Amadou ou encore Bissouma ne trouvaient pas le cadre. En revanche, Lopes ne manquait pas son duel avec Dolivet, qu'il ajustait d'un subtil lob suite à un service lumineux de Bissouma (0-1, 70e). Piqués dans leur orgueil, les locaux ne lâchaient rien et parvenaient à égaliser par Kamissoko sur corner (1-1, 90e+2). Une joie de courte durée puisqu'Eder, quelques instants après avoir vu Kishna toucher la barre, délivrait les siens sur une ultime tentative (1-2, 90e+4). Cruel pour Bergerac, réduit à dix suite à l'expulsion de Pinto, qui croyait obtenir la prolongation... Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

