Chelsea : Victor Moses récompensé « Par Romain Rigaux - Le 01/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté à Liverpool, Stoke City et West Ham ces dernières années, Victor Moses (26 ans, 25 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) est enfin parvenu à s'imposer à Chelsea cette saison. Excellent dans le 3-4-3 mis en place par Antonio Conte, l'ailier nigérian a été récompensé de ses belles performances avec une prolongation de son contrat jusqu'en 2021. "Je suis très excité et très heureux de rester ici quelques années supplémentaires. Maintenant, il est temps de se concentrer sur l'équipe et de continuer à travailler dur pour gagner nos prochains matchs et essayer de remporter la Premier League cette saison", a indiqué Moses. Avec 10 points d'avance sur le deuxième au classement, Tottenham, les Blues sont bien partis pour remporter le titre de champion d'Angleterre. Avec 10 points d'avance sur le deuxième au classement, Tottenham, les Blues sont bien partis pour remporter le titre de champion d'Angleterre.

