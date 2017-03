OM : Brahimi et André Silva surveillés « Par Romain Rigaux - Le 01/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déjà actif cet hiver, l'Olympique de Marseille devrait encore animer le mercato l'été prochain. Un marché des transferts qui permettra de réellement faire le point sur la capacité du club phocéen à attirer des joueurs de qualité. En attendant, l'OM prépare déjà le terrain et A Bola annonce ce mercredi que les Olympiens ont supervisé deux joueurs du FC Porto. Marseille suit toujours de près les prestations de l'attaquant André Silva (21 ans, 32 matchs et 18 buts toutes compétitions cette saison), très apprécié par le directeur sportif marseillais Andoni Zubizarreta. Le milieu offensif Yacine Brahimi (27 ans, 17 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) serait également dans le viseur de l'actuel 7e de Ligue 1. Si l'OM se décidait à passer à l'action sur ces deux dossiers l'été prochain, les dirigeants marseillais devront composer avec une concurrence importante puisque les cadors européens sont à l'affût, surtout concernant l'international portugais. Si l'OM se décidait à passer à l'action sur ces deux dossiers l'été prochain, les dirigeants marseillais devront composer avec une concurrence importante puisque les cadors européens sont à l'affût, surtout concernant l'international portugais.

