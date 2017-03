Liverpool : Sturridge fixé en fin de saison

Retenu cet hiver, l'attaquant Daniel Sturridge (27 ans, 14 apparitions et 2 buts en Premier League cette saison) pourrait quitter Liverpool l'été prochain. Son entraîneur Jürgen Klopp ne ferme pas la porte à un départ mais fera le point en fin de saison.

"Je ne sais pas ce qu'il se passera cet été, et cela s'applique à Daniel comme à ses coéquipiers. On prendra les décisions qu'il faut cet été. Beaucoup de choses vont avoir de l'influence et nous en parlerons à ce moment-là. Il faut le remettre dans la meilleure forme possible, et finir la saison de la meilleure manière possible", a confié l'entraîneur des Reds.

Peut-être une opportunité à saison pour le Paris Saint-Germain, intéressé cet hiver par l'international anglais ( voir la brève de 10h11 ).