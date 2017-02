Lille : Amadou prolonge (officiel)

Devenu un titulaire régulier à Lille, Ibrahim Amadou (23 ans, 24 matchs en L1 cette saison), va continuer sa progression avec les Dogues. Le jeune milieu de terrain a prolongé son contrat jusqu'en 2020.

"Je viens de prolonger avec le LOSC jusqu’en 2020, je sais que le club a un projet très important et je suis heureux d’en faire partie. J’espère m’y inscrire pour l’avenir, même si le plus important aujourd’hui reste d’abord le maintien. Cette prolongation est aussi une marque de confiance de la part du LOSC. J’ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Aujourd’hui, je suis récompensé et j’espère l’être encore à l’avenir. Je suis Lillois et très content de l’être", a confié le joueur sur le site officiel du LOSC.