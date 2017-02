ASSE : Galtier ne compte plus sur Dabo « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 28/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battue 1-0 par Caen dimanche, l'AS Saint-Etienne reste sur 4 défaites consécutives toutes compétitions confondues. Agacé par ce manque de résultats, Christophe Galtier n'a pas hésité à critiquer publiquement Robert Beric (voir la brève d'hier à 18h35). Mais le Slovène possède encore un peu de crédit aux yeux de son entraîneur. En revanche, le torchon brûle entre le technicien stéphanois et Bryan Dabo (25 ans, 13 matchs en L1 cette saison). Recruté pour 4 millions d'euros à Montpellier l'été dernier, le milieu de terrain a été mis au placard. Dabo n'est plus apparu avec le maillot vert depuis la piteuse défaite (0-3 ap) subie le 1er février dernier à Auxerre en Coupe de France. Dimanche, l'ancien Montpelliérain est encore resté sur le banc toute la rencontre. "Bryan a été inexistant. C'était un investissement pour nous cet été. Nous aurons des discussions. Il faut des prises de conscience individuelles. Bien sûr, l'entraîneur doit aider à les prendre, mais on a beau le répéter, il n'y a pas le rendement escompté ni la détermination souhaitée. Bryan en est un exemple, mais il y en a d'autres aussi", lâchait ainsi l'entraîneur stéphanois le 2 février dernier. Les actes ont suivi les paroles. Au-delà de ses performances décevantes lorsqu'il a fait appel à lui, Galtier a surtout l'impression que son joueur a lâché depuis longtemps. Au-delà de ses performances décevantes lorsqu'il a fait appel à lui, Galtier a surtout l'impression que son joueur a lâché depuis longtemps.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+