Lyon : le Bayern attendra pour Tousart

Comme nous vous l'indiquions un peu plus tôt ce mardi (voir la brève de 11h15), le Bayern Munich est récemment venu aux renseignements concernant Lucas Tousart (19 ans, 15 matchs en L1 cette saison). Mais le jeune milieu de terrain lyonnais n'a pas prévu de rejoindre un grand d'Europe dès cet été.

"Déjà, quand j’ai eu l’opportunité de signer à Lyon, c’était une évolution dans la logique des choses. Je suis très content d’être à l’OL. C’est un très bon club, le meilleur de France. Toutes les conditions sont réunies pour être épanoui, confie l'ancien Valenciennois au site Olympique et Lyonnais. Je suis encore jeune, mon objectif premier, c’est de m’imposer durablement ici et de gagner des titres. Pour le reste, on verra, je peux difficilement en dire plus car je suis très bien à l’Olympique Lyonnais."