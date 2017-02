OM : Diouf sans pitié avec les Marseillais « Par Youcef Touaitia - Le 28/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de faire de l'Olympique de Marseille un grand club sur la scène européenne, Frank McCourt s'est rendu compte de l'énorme fossé qui sépare la formation phocéenne d'une équipe comme le Paris Saint-Germain suite à la lourde défaite lors du Clasico (1-5) dimanche. L'occasion pour l'ancien président Pape Diouf de sortir la sulfateuse. "Je plains les supporters, parce qu'on leur a fait croire, par précipitation ou défaut d'analyse, que leur équipe est de nouveau revenue au niveau du PSG. Ce n'est pas vrai. Je plains aussi les joueurs. Ils n'ont pas le niveau requis et on leur fait croire qu'ils peuvent disputer le leadership à Paris. Je plains même McCourt, pour ne pas avoir eu le sens de discernement requis en achetant un objet désossé, quelque chose qui n'a ni queue, ni tête. L'humiliation de dimanche contre Paris était écrite dans les faits", a commenté Diouf au micro de la chaîne L'Equipe. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra des mois, voire des années, pour voir l'OM rivaliser avec une équipe comme le PSG, rodée et déjà bien avancée dans son projet. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra des mois, voire des années, pour voir l'OM rivaliser avec une équipe comme le PSG, rodée et déjà bien avancée dans son projet.

