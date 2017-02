Lyon : le podium, Aulas ne renonce pas « Par Romain Lantheaume - Le 27/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Large vainqueur de Metz (5-0) dimanche, l’Olympique Lyonnais, avec un match en moins, conserve 13 points de retard sur l’OGC Nice, 3e, à 11 journées de la fin du championnat. Malgré cet écart abyssal, le président des Gones Jean-Michel Aulas veut toujours croire en une hypothétique remontée. "On a une chance quand même incroyable, c’est d’être encore en vie pour le podium, même si ce sera difficile. On a peut-être une chance sur cent mais elle existe", a lancé le dirigeant rhodanien dimanche en zone mixte. Depuis 1994-1995 et l’instauration de la victoire à trois points, jamais le 4e de Ligue 1 n’avait accusé un tel retard sur le 3e. L’OL va donc devoir renverser des montagnes... Depuis 1994-1995 et l’instauration de la victoire à trois points, jamais le 4e de Ligue 1 n’avait accusé un tel retard sur le 3e. L’OL va donc devoir renverser des montagnes...

