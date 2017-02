PSG : Riolo souligne la touche Emery Par Damien Da Silva - Le 27/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain a impressionné avec deux succès étincelants face au FC Barcelone (4-0) en Ligue des Champions puis contre l'Olympique de Marseille (5-1) dimanche en Ligue 1. Deux victoires qui ont solidifié la position de l'entraîneur parisien Unai Emery, contesté lors de ses débuts et désormais encensé pour son travail. "La touche Emery ? Allez plus personne n’en doute désormais. En ayant changé de coach, en ayant congédié Ibrahimovic, ce PSG est plus grand, plus fort", s'est enthousiasmé le consultant de la radio RMC Daniel Riolo. Avec un pressing important et un jeu porté vers l'avant, le PSG a parfaitement appliqué les préceptes prônés par le technicien espagnol. Avec un pressing important et un jeu porté vers l'avant, le PSG a parfaitement appliqué les préceptes prônés par le technicien espagnol.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+