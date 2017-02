Man City : Guardiola sur Daniel Alves ?

Man City : Guardiola sur Daniel Alve s ? « Par Romain Lantheaume - Le 27/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Peu satisfait des performances de ses latéraux, l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola va recruter à ce poste l’été prochain. D’après la presse anglaise, le technicien catalan pense notamment à un joueur qu’il a déjà dirigé au FC Barcelone, le latéral droit Daniel Alves (33 ans, 12 matchs et 1 but en Serie A cette saison) ! voir ici). A en croire le tabloïd The Sun, l’ancien Blaugrana aurait déjà rencontré Guardiola au cours d’une réunion, mais ses exigences salariales poseraient problème pour un joueur de son âge alors que les Skyblues privilégient les jeunes éléments. Les retrouvailles entre anciens Barcelonais s’en voient donc compromises... Recruté par la Juventus Turin l’été dernier, le Brésilien n’a pas pleinement trouvé sa place et aurait déjà songé à un départ cet hiver (). A en croire le tabloïd The Sun, l’ancien Blaugrana aurait déjà rencontré Guardiola au cours d’une réunion, mais ses exigences salariales poseraient problème pour un joueur de son âge alors que les Skyblues privilégient les jeunes éléments. Les retrouvailles entre anciens Barcelonais s’en voient donc compromises...

