Real : Ramos cartonne Piqué !

Real : Ramos cartonne Piqu é ! « Par Damien Da Silva - Le 27/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors de la 24e journée de Liga dimanche, le Real Madrid a battu Villarreal (3-2) avec un but inscrit sur un penalty très généreux. Face à cette erreur d'arbitrage, le défenseur du FC Barcelone Gérard Piqué (30 ans, 16 matchs et 2 buts en Liga cette saison) s'est lâché sur Twitter en rappelant toutes les décisions en faveur des Merengue et en défaveur des Blaugrana cette année. "Contre les mêmes équipes, 8 points. 8 et plus. Et ça vient de la presse madrilène pour qu’il n’y ait pas de doute", a publié l'Espagnol avec des photos de la presse revenant sur ces fameuses erreurs. Interrogé à ce sujet après la partie, le capitaine du Real Sergio Ramos (30 ans, 15 matchs et 6 buts en Liga cette saison) n'a pas été tendre avec son compatriote. "Cela m’aurait forcément étonné si c’était Messi qui l’avait publié mais Piqué, franchement… On sait le monde dans lequel il vit", a taclé le défenseur. Autant dire que la lutte pour le titre de champion d'Espagne s'annonce électrique entre les deux formations... Le message de Gérard Piqué



