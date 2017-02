OM : Sertic regrette le début de match

Surclassé par le Paris Saint-Germain (5-1) au Vélodrome ce dimanche en championnat, l’Olympique de Marseille n’a pas existé dans ce Clasico. Pourtant, Grégory Sertic (27 ans, 3 matchs en L1 cette saison avec l’OM) estime que son équipe avait bien débuté la partie.

"Je trouve que les premières minutes étaient très bonnes de notre part, avec un bon pressing. On faisait des fautes intelligentes, a commenté le milieu ou défenseur central, interrogé par Canal+. Le premier et le deuxième but rapidement, ça tue le match. Contre Paris, c’est compliqué de revenir. C’est dommage, on avait à coeur de faire un bon match aujourd'hui. Sur le banc, c’était encore plus dur de voir mes collègues perdre ainsi."

Les Marseillais devront réagir dès mercredi (21h05) contre Monaco en huitième de finale de la Coupe de France.