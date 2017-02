L1 : Lyon 5-0 Metz (fini)

Au terme d’une rencontre à sens unique, l’Olympique Lyonnais a balayé le FC Metz (5-0) à domicile ce dimanche, à l’occasion de la 27e journée.

Un résultat logique malgré la petite frayeur à l’entame de match. Car les Grenats auraient pu, ou dû, ouvrir le score dès la 1ère minute. Sur un centre de Vion, Mandjeck ratait l’immanquable ! Un petit miracle pour Lyon. Mais très vite, les Gones prenaient totalement le contrôle de la partie. Etouffé, Metz subissait les vagues lyonnaises.

Cela commençait avec une frappe de Fekir, bien arrêtée par Didillon, avant la tentative enroulée de Depay à côté. Nouvelle occasion avant la pause pour le Néerlandais, un peu trop court sur le centre de Cornet alors que le but était vide ! Mais à force, les visiteurs finissaient par craquer à la suite d’une belle combinaison qui permettait à Depay de marquer (1-0, 43e). Le plus dur était fait pour l’OL qui déroulait en deuxième période face à des Messins dépassés !

Alors au retour des vestiaires, Depay, l’homme du match, doublait la mise (2-0, 53e). Et ce n’était qu’un début pour les coéquipiers d’Erding, qui manquait la réduction du score. Lancé en profondeur, Depay, encore lui, poussait Balliu à la faute et au but contre son camp (3-0, 74e). Et de 4 lorsque Lacazette décidait de s’amuser avec Signorino avant d’inscrire son 22e but en L1 (4-0, 78e). Enfin, Valbuena terminait ce festival avec un joli lob (5-0, 90+2e). Encore une démonstration pour Lyon qui conforte sa 4e place en championnat.