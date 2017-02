Lorient : Casoni commence à s'agacer

Toujours dernier du classement, Lorient s'est incliné 1-0 à Rennes malgré trois occasions franches en début de rencontre. De quoi agacer Bernard Casoni.

"Sur ce match, il nous a manqué de la qualité. On n'arrive pas à basculer du bon côté, même si les gars s'accrochent, même s'il y a de l'énergie... Ce qui est frustrant, c'est de ne pas ouvrir le score et de courir après le score... On aurait pu rester sans prendre de but, mais ce n'est pas le cas. C'est à nous à inverser la tendance, on n'a pas le choix : on doit aller chercher ce qu'il faut pour basculer de l'autre côté. On voit qu'on n'a pas envie de mourir, mais ce n'est pas suffisant", a réagi l'entraîneur des Merlus après le match.