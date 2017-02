Lille : Passi veut voir d'autres visages

Le LOSC s'est incliné 3-2 à domicile face à Bordeaux ce samedi. Pour Franck Passi, les Dogues ne sont pas assez guerriers sur le terrain.

"Les joueurs étaient tendus dès la 1ère minute. On a loupé des passes, on a fait pas mal d'erreurs. Je pensais que le 2-1 allait leur donner un peu plus de confiance. Aujourd'hui il faut qu'on mette le bleu de chauffe, après on reverra le vrai visage du LOSC", a réagi l'entraîneur du club nordiste après la rencontre.