PSG : la confidence de Verratti sur le Parc !

PSG : la confidence de Verratti sur le Par c ! « Par Romain Lantheaume - Le 25/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Interdits dans les tribunes du Parc des Princes depuis 2010, les ultras sont progressivement autorisés à effectuer leur retour par la direction du club de la capitale cette saison. Pour le plus grand bonheur des joueurs. En effet, les coéquipiers de Marco Verratti (24 ans, 18 matchs et 2 buts en L1 cette saison) ont rongé leur frein lorsque l’enceinte sonnait creux ces dernières saisons, comme l’a reconnu l’Italien, qui a eu recours au système D pour vibrer. "Il y a eu une période où l’ambiance n’était pas exceptionnelle au Parc des Princes. Le public était en pleine mutation au stade. Pendant ce temps-là, entre joueurs, on regardait des vidéos des années 90 où c’était le feu. Il était difficile de venir gagner au Parc des Princes à cette époque-là", a rappelé Petit Hibou au site Goal. "On commence à retrouver ce douzième homme au stade", s’est réjoui le natif de Pescara. "On commence à retrouver ce douzième homme au stade", s’est réjoui le natif de Pescara.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+