Lyon : Tolisso et son image de bad boy « Par Romain Lantheaume - Le 25/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’un très vilain tacle sur Fabien Lemoine à l’occasion du derby face à l’AS Saint-Etienne (0-2) le 5 février, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso (22 ans, 22 matchs et 6 buts en L1 cette saison), s’est déjà retrouvé au cœur de plusieurs accrochages par le passé notamment avec Geoffrey Jourdren (Montpellier) et Pierre-Yves Polomat (Saint-Etienne). Pourtant le Gone l’assure, il n’est pas un mauvais garçon. "Il y a plein d'histoires que je n'ai pas forcément cherchées. (…) Je ne suis pas un joueur méchant, loin de là. Même si j’ai dérapé lors du derby, je sais me contrôler. J’ai pris un seul rouge dans ma carrière, peut-être cinq jaunes au maximum (sept depuis 2013), a mis en avant le Tricolore dans les colonnes de L’Equipe. En général, je suis plutôt du genre à réfléchir avant de faire les choses. Malheureusement, cette fois-là, je n’ai pas réfléchi." Capable de jouer aussi bien relayeur que meneur de jeu, Tolisso aimerait sans doute qu’on retienne plutôt une autre image le concernant, celle de couteau suisse ! Capable de jouer aussi bien relayeur que meneur de jeu, Tolisso aimerait sans doute qu’on retienne plutôt une autre image le concernant, celle de couteau suisse !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+