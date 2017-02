Dijon : Dall'Oglio préfère insulter en italien « Par Romain Lantheaume - Le 25/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vendredi, l'attaquant Lois Diony (24 ans, 26 matchs et 8 buts en L1 cette saison) a été expulsé pour des mots déplacés à l'encontre de l'arbitre lors de la défaite de Dijon à Nantes (1-3) en championnat. La semaine dernière, l'attaquant de Nice Mario Balotelli a écopé d'un match de suspension plus un avec sursis pour des faits similaires. L'entraîneur bourguignon, Olivier Dall'Oglio, a donc exhorté la commission de discipline de la LFP à ne pas faire deux poids deux mesures. "Je ne sais pas quelle va être la sanction mais on se méfie un peu quand même, parce que dans les barèmes on s'y perd un petit peu, on ne comprend pas tout, a lancé le technicien après la rencontre. On a remarqué un truc, c'est que si vous le dites en français, vous payez cher, mais en italien c'est moins cher. En anglais aussi ça passe très bien, mais en français ça ne passe pas. Il y a peut-être des techniques à apprendre là-dessus, je vais essayer de voir avec un professeur d'italien si on peut essayer pour mes joueurs." Malgré une série dangereuse de quatre défaites en cinq matchs de championnat, le promu ne perd pas son sens de l'humour ! Malgré une série dangereuse de quatre défaites en cinq matchs de championnat, le promu ne perd pas son sens de l'humour !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+