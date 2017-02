Lyon : Sakho aurait pu signer !

Lyon : Sakho aurait pu signe r ! « Par Romain Lantheaume - Le 24/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans l’impasse à Liverpool où l’entraîneur Jürgen Klopp ne comptait plus sur lui, le défenseur central Mamadou Sakho (27 ans) aurait pu rejoindre l’Olympique Lyonnais cet hiver. Mais les Gones n’ont pas souhaité approfondir cette piste à en croire leur président, Jean-Michel Aulas. "On avait une opportunité avec un défenseur gaucher disponible en Angleterre, qui est Mamadou Sakho. On n’a pas retenu cette solution car on est fidèles sur le plan de la gestion avec Nkoulou ou Mammana", a expliqué le boss rhodanien ce vendredi sur les ondes de RMC. Le Tricolore a finalement été prêté à Crystal Palace dans les dernières heures du mercato. L'ancien Parisien n'a toujours pas joué avec les Eagles... Le Tricolore a finalement été prêté à Crystal Palace dans les dernières heures du mercato. L'ancien Parisien n'a toujours pas joué avec les Eagles...

