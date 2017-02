Guingamp : Kombouaré pessimiste avant Monaco

Guingamp reçoit Monaco samedi (17h) à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur guingampais Antoine Kombouaré s'est déjà montré très pessimiste à la veille de cette rencontre.

"Aujourd'hui, c'est la meilleure attaque en Europe. En championnat, c'est 76 buts. Et ce qui est impressionnant, c'est 26 buts de plus que le PSG. (...) Ils ont des buteurs de partout ! Je ne vais pas trop m'occuper de Monaco car les joueurs connaissent cette équipe. C'est surtout nous : changer d'attitude, de comportement, être plus concentré... Pour être honnête avec vous, si Monaco joue à son niveau, on n'existe pas", a lâché le coach de l'En Avant.

Il faudra donc un très grand Guingamp pour résister à l'ASM.