PSG : Cavani et son poste d'ailier en sélection « Par Youcef Touaitia - Le 24/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Attaquant de pointe au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani (30 ans, 24 matchs et 25 buts en L1 cette saison) dépanne toujours dans le rôle d'ailier avec l'équipe d'Uruguay. Un "sacrifice" tout à fait normal pour El Matador, qui a évoqué cette situation au micro de Directv Sports. "Pour moi, c’est un acte de confiance de la part du sélectionneur qui, même s’il connait mon rendement en tant que numéro neuf, me positionne ailleurs. Parce que cela signifie que je peux lui servir également dans un autre secteur. D’un autre côté, cela me permet d’apprendre, parce que vous ne savez pas si un jour votre équipe n’aura pas besoin de vous dans une autre position, et cela me servira à être à l’aise sur le terrain", a commenté le Parisien. Un problème qui ne se pose plus dans le club de la capitale où les ailiers sont nombreux. Un problème qui ne se pose plus dans le club de la capitale où les ailiers sont nombreux.

